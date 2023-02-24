Roma'da Türkiye'deki depremzedeler için yardım malzemeleri toplanıyor

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli toplamda 11 ili etkileyen depremler dolayısıyla İtalya'nın başkenti Roma'da depremzedelere yardım için harekete geçildi.

Roma Büyükşehir Belediyesi ve Sivil Savunma işbirliğinde, Türkiye'deki depremzedelere yardım malzemesi göndermek isteyen Romalıların, ister bireysel isterlerse kurumsal ya da dernekler vasıtasıyla yapacakları yardımları bırakabileceği kent genelinde 6 merkez oluşturuldu.

Roma Belediyesi Sivil Savunma Direktörü Giuseppe Napolitano, Via del Bel Poggio Caddesi'ndeki 5 numaralı yardım toplama merkezindeki AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi etkileyen deprem felaketi sonrasında hemen Roma Belediyesi ile işbirliği içindeki Sivil Savunma gönüllüleri tarafından büyük bir duyarlılık ve dayanışma hareketi başlatıldı." dedi.

Bu hareketin neticesinde toplanacak yardımların ihtiyaç sahiplerine ivedilikle ulaştırılmasına yönelik bu operasyonun Roma Belediyesi ve Sivil Savunma tarafından koordine edilmesinin kararlaştırıldığını aktaran Napolitano, "Bu noktada, hızlı ve güvenli bir teslimat köprüsü oluşturulması için Türk Büyükelçiliği ile temasa geçildi." diye konuştu.

Napolitano, gönüllüleri vasıtasıyla şehrin farklı noktalarında pek çok yardım toplama merkezi oluşturulduğunu belirterek, "Bu, böylesine ciddi ve etkileyici bir felaket karşısında şu anda gerçekten buna ihtiyaç duyanlara el vermek maksadıyla yapılan bir girişim." değerlendirmesinde bulundu.

Bu dayanışma girişiminin geçen pazartesi başladığına işaret eden Napolitano, "Burası eşyaların toplandığı ve tasnif edildiği noktalardan birisi. Materyaller daha sonra İstanbul'a ulaştırılmak üzere buradan THY hangarlarına taşınacak." ifadesini kullandı.

Yardım malzemelerini haftalık olarak THY'ye iletecekleri bilgisini veren Napolitano, şu anda tasnif ve sayım yaptıklarını, gelecek hafta başında ilk hafta toplanan malzemeleri ileteceklerini bildirdi.

"BÖYLESİNE BÜYÜK BİR FELAKET KARŞISINDA TÜRK YETKİLİLER ÇOK İYİ ORGANİZE OLDU"

Napolitano, "Şu ana kadar toplanan yardım malzemeleri arasında elektrik jeneratörleri, çadırlar, farklı yiyecek ve giyecekler bulunuyor ama biz Türk Büyükelçiliğinin resmi olarak açıkladığı ihtiyaç listesine azami dikkat ediyoruz. Türk makamlarının belirlediği kriterlere uygun olmayan yardım malzemeleri ona göre tasnif edilecek." dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uluslararası koordinasyon kapsamında İtalyan Sivil Savunmasından Türkiye'ye dayanışma kapsamında 5 kişilik bir ekibin gidip geldiğini anlatan Napolitano, "Pazartesi günü Türkiye'ye gidip gelen ekibimizle bir brifing yaptık. Deneyimlerini bizimle paylaştılar. Biz burada kaldık ama kalbimiz onlarlaydı. Onlar için dokunaklı bir deneyim olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Napolitano, Türkiye'ye giderek arama-kurtarma faaliyetine katılan ekiplerine havaalanında bulunan insanlar tarafından teşekkür edildiğini, bunların çok hoş ve dokunaklı anlar olduğunu da söyledi.

Böylesine büyük bir felaket karşısında Türk yetkililerin çok iyi organize olduklarını anlatan Napolitano, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği başta olmak üzere Türk makamlarıyla koordinasyonlarının çok iyi seviyede olduğunu belirtti.