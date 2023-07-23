Rodos'taki orman yangını devam ediyor

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği Ada'da, Lindos, Pefkus, Kalatho, Masari, Malona ve Haraki bölgelerindeki vatandaşların tahliye edilmesi istendi.

Üç aktif noktada yoğunlaşan yangını söndürme çalışmalarında 266 itfaiyeci, 42 araç, 5 helikopter ve 10 uçak görev yapıyor.

Rodos'taki yangının, ülke genelindeki aktif yangınların en tehlikelisi olduğuna işaret eden yetkililer, gün içinde Ada'ya 15 araç ve 60 itfaiyecinin daha geleceğini duyurdu.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Yannis Artopios, yaptığı açıklamada, yangının insan kaynaklı olduğunu öne sürdü.

Yangının kasıtlı, ihmal veya kaza sonucu çıkıp çıkmadığının araştırıldığını söyleyen Artopios, birçok kişinin ifade vermek için çağırıldığını kaydetti.

TURİSTLER, RODOS HAVALİMANI'NA GİDEREK ADA'DAN AYRILMAYA ÇALIŞIYOR



Yunan basınında, tahliye edilenlerin geceyi spor salonları, okul ve konferans merkezlerinde geçirdiği belirtilerek paniğe kapılan çok sayıda turistin Rodos Havalimanı'na giderek Ada'dan ayrılmaya çalıştığı kaydedildi.

Tahliye edilenlerin barınması için Ada'ya üç feribot demirledi.

Yunan ordusu da yangın nedeniyle evlerini ve otellerini terk edenleri ağırlamak için Ada'ya çadır kuruyor.

YABANCILARA YARDIM ETMEK İÇİN KRİZ YÖNETİMİ BİRİMİ ETKİNLEŞTİRİLDİ



Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada da ülkeyi terk etmek isteyen yabancılar için Kriz Yönetimi Biriminin etkinleştirildiği bildirildi.

Yetkililer, hava sıcaklığının bugün bazı bölgelerde 45 dereceyi bulacağı ülkede "yangın çıkma riskinin çok yüksek olduğuna" dair uyarılarda bulundu.

TÜRKİYE'DEN YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI VE HELİKOPTERİ GÖNDERİLDİ



İçinde turistlerin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin dün deniz yoluyla tahliye edildiği aktarılmıştı. Tahliye operasyonuna üç sahil güvenlik gemisi, orduya ait bir cankurtaran botu ve 30 özel tekne katılmıştı.

Başlangıçta Ada'nın dağlık iç bölgesinde sınırlı kalan yangınlar, güçlü rüzgarların, yüksek sıcaklığın ve kuru havanın da etkisiyle lüks otellerin de bulunduğu sahil bölgelerine sıçramıştı.

Ada'nın bazı bölgelerinde telefon bağlantısı kesildiği için tahliye çalışmaları güçlükle yapılmıştı.

Yunanistan'a Türkiye, İsrail, Ürdün, İtalya ve Fransa'dan yangın söndürme uçak ve helikopterleri gönderilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle dün sabah Atina'ya varmıştı.