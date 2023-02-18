Rodos Adası'ndan ikinci kez depremzedeler için yardım geldi
Kaynak: AA
Rodos Adası'ndan "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Fethiye'ye ikinci kez yardım malzemesi getirildi.
Rodos Adası'ndan "Sea Star Lindos" isimli feribota yüklenen yardım kolileri, Muğla'nın Fethiye ilçesine ulaştı.
Fethiye Limanı iskelesine yanaştırılan feribot, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman tarafından karşılandı.
Feribottan Türk Kızılay gönüllülerince indirilen yardım kolileri, Fethiye Kaymakamlığı koordinasyon merkezince deprem bölgesine gönderildi.
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