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21 Nisan 2024 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:21 Nisan 2024 Pazar 09:15:00

Rihanna'nın Barbados'u Filistin'i tanıdı

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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın memleketi Barbados, Filistin'i devlet olarak tanıdı.

Karayipler ülkesi Barbados, Filistin'i devlet olarak resmen tanıma kararı aldı. Barbados Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Kerrie Symmonds, 'Kabinemiz Filistin Devleti'ni diplomatik olarak resmen tanımamız için zamanın geldiğine karar verdi" dedi.

Symmonds, BM nezdinde her zaman çatışmaya iki devletli bir çözüm bulunması gerektiğini savunduğunu dile getirerek, 'Ancak ironik bir şekilde dünyaya bunu söylememize rağmen Barbados, Filistin'i devlet olarak tanımamıştı. Ancak, ortada bir tutarsızlık var. Filistin'i bir devlet olarak tanımazken nasıl olur da iki devletli bir çözüm istediğimizi söyleyebiliriz?" ifadelerini kullandı. Barbadoslu Bakan Symmonds, Filistin'i resmen tanıma kararının İsrail ile ilişkilerini etkilemeyeceğini dile getirdi.

400 yıllık Barbados'un Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ve cumhuriyeti ilan ettiği 30 Kasım 2021'deki törende, ünlü şarkıcı Rihanna, 'Ulusal Kahraman' ilan edilmişti.

Etiketler : rihanna barbados filistin devlet
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