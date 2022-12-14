Reuters: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri.. Reuters'ın aktardığı habere göre, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
Reuters'ın aktardığı habere göre, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sabahın erken saatlerinde patlama sesleri duyuldu.
Patlamalara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Haberde, 'Acil durum haritası'nda patlamadan 20 dakika önce başkent ve çevresinde siren alarmlarının çaldığı belirtildi.
Kiev Valisi Oleksiy Kuleba da hava savunma sistemleri iş başında olduğunu aktardı.
- Reuters: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama sesleri duyuldu
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