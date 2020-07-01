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01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:17:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:17:00

Reuters duyurdu! Türk büyükelçiden Fransa'ya sert açıklama

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Trükiye'nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransız senatörleriyle yaptığı toplantıda, Fransa'nın süreci yönetirken yanlı tercihler yaptığını ve bunun da Hafter'in elini kuvvettlendirdiğini söyledi.

Reuters'ın geçtiği son dakika haberine göre Trükiye'nin Fransa Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransız senatörleriyle yaptığı bir toplantıda sert açıklamalar yaptı.

FRANSA'DA İKİYÜZLÜ TUTUM

Büyükelçi Musa, konuşmasında "Fransa'nın Libya politikasındaki yanlı ve ikiyüzlü tutumu, Birleşik Arap emirlikleri ve Mısır'ın Birleşmiş Milletler ambargosunu delmesine göz yummasına sebep oluyor" dedi.

"FRANSA HAFTER'İN ELİNİ KUVVETLENDİRDİ"

Ambargoyu umursamayan bu ülkelerin Hafter'e yardım sağlayan uçakları her gün kaldırarak ambargoyu deldiğini ancak bunun başta Fransa olmak üzere batılı güçler tarafından sorgulanmadığını söyleyen büyükelçi Fransız senatörlerden bu konuda cevap istediklerini belirtti.

Musa konuşmasında Fransa'nın süreci yönetirken yanlı tercihler yaptığını ve bunun da Hafter'in elini kuvettlendirdiğini söyledi. 

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