Rest çektiler: Pişman edeceğiz

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25 Haziran 2020 Perşembe 15:59:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 16:00:00

Rest çektiler: Savaş ilanı olarak kabul ediyoruz! Pişman edeceğiz

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Fransız haber ajansı AFP'nin geçtiği ve İsrail basınında da yer alan habere göre; Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail işgalinde yer alan Batı Şeria'daki alanların ve Ürdün Vadisi'nin ilhakını "savaş ilanı" olarak kabul edeceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, ilhak gerçekleştirilirse İsrail'in pişman edileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

HARİTALANDIRMA SÜRECİ BAŞLATILMIŞTI

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

KRİTİK TARİH 1 TEMMUZ

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

"SAVAŞ İLANI" RESTİ

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail işgalinde yer alan Batı Şeria'daki alanların ve Ürdün Vadisi'nin ilhakını "savaş ilanı" olarak kabul edeceklerini duyurdu. Yapılan açıklamada, ilhak gerçekleştirilirse İsrail'in pişman edileceği belirtildi. Açıklamayı yapan Sözcü şu ifadeleri kullandı: "Çok konuşmayacağız ve daha fazla açıklama yapmayacağız. Bu işgalin arkasında duranların çok iyi anlaması gereken kelimelerle söylüyoruz: Direniş bu kararı Filistin halkımız üzerinde bir savaş ilanı olarak görüyor. Bu savaşta direniş, halkımızı, topraklarını ve kutsal mabetlerini savunmak için sadık ve güvenilir bir bekçi olacak."

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