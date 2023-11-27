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Rehine takasında 4. gece: İşgalci İsrail 33 Filistinliyi serbest bırakacak
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27 Kasım 2023 Pazartesi 21:25:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 21:25:00

Rehine takasında 4. gece: İşgalci İsrail 33 Filistinliyi serbest bırakacak

Kaynak: AA

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Hamas, işgalci İsrail'in bu gece 33 Filistinli rehineyi serbest bırakacağını duyurdu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, bugün İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması planlanan 3'ü kadın, 30'u çocuk olmak üzere 33 esirin listesinin teslim alındığı belirtildi.

Açıklamada, bugün serbest bırakılacak kadın esirlerin şunlar olduğu kaydedildi:

1- Yasemin Teysir Abdurrahman Şaban / Cenin kenti

2- Attaf Yusuf Muhammed Ceradat / Cenin kenti

3- Nufuz Cad Arif Hammad / Kudüs

Hamas'ın açıklamasında, serbest bırakılacak çocukların isim listesinin daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar Dışişleri Bakanlığı bu akşam yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucu "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

Etiketler : serbest bırakma Hamas İsrail Filistin
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