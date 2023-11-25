Hamas esir takasını erteledi: İşgalci İsrail rehine yakınlarını vurdu

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 50. gününe ulaştı.

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları "İsrail, Gazze'nin kuzeyine yardım tırlarının girmesine izin verme taahhüdünü yerine getirene kadar, esirlerin serbest bırakılmasında ikinci aşamayı ertelemeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

Erteleme kararının, yardım tırlarının Gazze'nin kuzeyine ulaşmadığı için alındığı ifade edildi.

İşgalci İsrail'in taahhüdünü yerine getirmesi halinde esir takasının devam edeceği ifade edildi.

Esirlerin ne zaman bırakılacağına dair bilgi paylaşılmadı.

ESİRLERİ TAKASI ÖNCESİNDE İSRAİL GÜÇLERİ FİLİSTİNLİ ESİR YAKINLARINA SALDIRDI

İsrail güçleri, Ofer Hapishanesi çevresinde bekleyen Filistinli esir yakınlarına yarım saatte 3 kez gerçek mermiyle ateş açtı.

İsrail güçlerinin saldırısı sonucu 2 Filistinli yaralandı.

GAZZE'DE 4 GÜNLÜK İNSANİ ARA

İsrail ile Hamas arasında esirlerin takas edilmesini öngören 4 günlük insani ara dün sabah uygulamaya girdi.

Cuma günü ilk esir takasında 7 Ekim'de alıkonulan çifte uyruklu 13 İsrailli kadın ve çocuk karşılığında, İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli kadın ve çocuk serbest bırakıldı.

İsrail ile Hamas arasındaki mutabakata göre, 4 günlük insani arada 50 İsrailli esir karşılığında İsrail hapishanelerinden 150 Filistinli bırakılacak, Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine yakıt, tıbbi ve insani ilk yardım malzemeleri taşıyan yüzlerce tırın girişi sağlanacak.