İsrail Başbakanlığı: Rehineler cuma gününden önce serbest bırakılmayacak.
23 Kasım 2023 Perşembe 01:14:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 01:14:00
Rehine takası ertelendi: İsrail'den açıklama
İsrail Başbakanlığı: Rehineler cuma gününden önce serbest bırakılmayacak.
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