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23 Kasım 2023 Perşembe 01:14:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 01:14:00

Rehine takası ertelendi: İsrail'den açıklama

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İsrail Başbakanlığı: Rehineler cuma gününden önce serbest bırakılmayacak.

İsrail Başbakanlığı: Rehineler cuma gününden önce serbest bırakılmayacak.

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