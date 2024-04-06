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Refah'ta 600 bin çocuk İsrail saldırılarının tehdidi altında
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06 Nisan 2024 Cumartesi 13:57:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 13:57:00

Refah'ta 600 bin çocuk İsrail saldırılarının tehdidi altında

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından kaçan 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah'ta 600 bin çocuğun açlık ve korku altında saldırı tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

UNICEF'in X sosyal medya platformundan Elder'in, İsrail'in saldırıları altındaki Refah'ta hayatta kalmaya çalışan çocukların zorlu yaşantısına dair görüntülü paylaşımına yer verildi.

İsrail'in saldırılarından kaçan çocuklar ve ailelerin Refah'a gelmelerinin ve burada güvende olacaklarının söylendiğini hatırlatan Elder, buna rağmen acımasızca saldırıların gerçekleştirildiğini vurguladı.

Elder, saldırılardan kaçarak yerinden olan ve yakınlarını kaybeden Refah'taki Filistinlilerin yaşadığı zorluğa dair şu ifadeleri kullandı:

"Güvenlik. Bu kelime gerçekten Gazze'de bulunmuyor. Ancak kayıp mevcut. (İnsanlar) çok sayıda sevdiğini kaybetti. Sayısız ev kaybedildi. Tüm hayatlarının birikimini aile evi için harcayan ancak tek bir saldırıda bunu kaybeden anneler ve babalar. Şimdi dayanıksız bir brandanın içinde yaşamak zorunda kaldılar."

Korku ve açlığa rağmen anne ve babaların çocuklarına her gün umut vermeye çalıştığını kaydeden Elder, "umut" kelimesinin de Gazze'deki sözlükten silinme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Elder, saldırılardan kaçarak Refah'a sığınan çocuklara ilişkin ise "Refah bir çocuk şehri. 600 yüz bin kız ve erkek çocuk var ancak askeri saldırı tehdidi altında bulunuyorlar." ifadelerine yer verdi.

UNICEF Sözcüsü ayrıca, "(Refah'taki) Buradaki anne ve babaların acısını ve korkusunu hissedenler, çocuğun çocuk olduğuna inananlar, lütfen bunu durdurun." çağrısında bulundu.

YERİNDEN EDİLMİŞ FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI REFAH

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah şehri, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

Etiketler : israil gazze refah saldırı çocuk
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