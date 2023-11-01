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01 Kasım 2023 Çarşamba 10:37:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 10:37:00

Mısır'ın Refah Sınır Kapısı, Gazze'deki ağır yaralıların tahliyesi için açıldı

Kaynak: AA

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Abluka altındaki Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail saldırıları nedeniyle bölgedeki ağır yaralıların Mısır'a geçişi için açıldı.

İsrail'in saldırılarını aralıksız sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki ağır yaralı Filistinliler, tedavi edilmek üzere Mısır'a nakledilecek.

Ambulanslar Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yaralıları nakletmek üzere Mısır'dan Gazze tarafına girdi.

Abluka altındaki bölgeye insani yardım malzemesi taşımak üzere Mısır'da bekleyen bazı tırlar da sınır kapısının açılmasının ardından Gazze'ye geçti

Msır'ın Kahire Haberler (Al-QAhera News) kanalı da Mısır'dan yaklaşık 40 ambulansın, Gazze'deki ağır yaralı 80 kişinin, Mısır'da tedavi edilmek üzere hastanelere taşınması için Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığını duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 326'sı asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Etiketler : Refah Sınır Kapısı Mısır Gazzeliler
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