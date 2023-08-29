VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran, BRICS üyeliğiyle neyi hedefliyor?
İsveç'te Süryani televizyonu editörü Ego, provokatör Momika'nın arka planını anlattı
ABD'li enerji şirketi Chevron'un Avustralya'daki çalışanları greve gitmeye hazırlanıyor
Rapor: Fransa'da "sarı yeleklilere" müdahalede plastik mermiler kural dışı kullanıldı
Putin, 9-10 Eylül'deki G20 Liderler Zirvesi'ne katılamayacağını bildirdi
Pakistan'da eski Başbakan Han'a yolsuzluk davasında verilen 3 yıllık hapis cezası ertelendi
29 Ağustos 2023 Salı 12:57:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 12:57:00

Rapor: Fransa'da "sarı yeleklilere" müdahalede plastik mermiler kural dışı kullanıldı

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da 5 yılı geride bırakan "sarı yelekliler hareketi" protestolarında yaralanarak hastanelerin acil servislerine başvuran kişilere ilişkin rapor, güvenlik güçlerinin müdahale sırasında plastik mermi kullanım doktrinine uymadığını gösterdi.

Liberation gazetesinin haberine göre, acil servis doktorları 17 Kasım 2018 ile 1 Mayıs 2019 tarihleri arasında başkent Paris'i de içine alan Ile-de France bölgesindeki 7 hastanenin acil servislerine başvuran vakaların 152'si plastik mermiyle yaralandı.

Rapor, plastik merminin yasalara uygun kullanılmaması nedeniyle, göstericilerin yüzde 49'unun kafasından, yüzünden ya da boynundan yaralandığını bildirdi.

O dönem plastik mermi ile yaralanıp hastanelerin acil servislerine başvuran yaralıların 5'te 1'ine cerrahi müdahalede bulunuldu.

Hasta beyanı esas alınarak yapılan çalışmada, yaralanmaların boyutları göz önüne alındığında güvenlik güçleri tarafından plastik mermi kullanım doktrininin ihlal edildiği vurgulandı.

Doktorlar, protestoların ilk 6 ayındaki yaralanmalara ilişkin hastane sonuçlarının, "endişe verici" olduğunu kaydetti.

Çalışma, "The American Journal of Emergency Medicine" dergisinde yayımlandı.

Fransa'da yasalar güvenlik güçlerinin plastik mermiyi en az 10 metre mesafeden ve baş bölgesini hedef almadan kullanmasına izin veriyor.

Ülkede başta akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan sarı yelekliler hareketi, zamanla Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özellikle sosyo-ekonomik politikalarına karşı tavır almıştı.

Paris'te yaklaşık 300 bin kişinin katılımıyla başlayan sarı yelekli eylemlerde, Fransa tarihine iz bırakacak büyük şiddet olayları yaşanmış ve polisle eylemciler arasındaki sert çatışmalar dünya basınında uzunca yer almıştı.

Etiketler : Paris The American Journal of Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Oyunculuğa yeşil ışık yaktı
Sokak çalgıcısıyla düet

Sokak çalgıcısıyla düet
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
Ziynet geri dönüşlerden memnun

Ziynet geri dönüşlerden memnun
Futbolculuktan otelciliğe

Futbolculuktan otelciliğe
Müslüm Gürses şarkısını yorumladı

Müslüm Gürses şarkısını yorumladı
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Ameliyat oldu

Ameliyat oldu
Yüzde 99 orijinalim

Yüzde 99 orijinalim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX