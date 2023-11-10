Rantisi ve Nasr Çocuk Hastaneleri İsrail ordusunun kuşatması altında
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Rantisi ve Nasr Çocuk Hastaneleri İsrail ordusunun kuşatması altında.
İsrail ordusuna ait tanklar Gazze'de Rantisi ve Nasr Çocuk Hastanelerinin çevresini kuşattı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre hastaneye giriş, çıkış yapılamıyor.
Hastanenin önünde park halindeki araçlar yanıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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