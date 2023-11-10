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10 Kasım 2023 Cuma 13:52:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 13:52:00

Rantisi ve Nasr Çocuk Hastaneleri İsrail ordusunun kuşatması altında

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Rantisi ve Nasr Çocuk Hastaneleri İsrail ordusunun kuşatması altında.

İsrail ordusuna ait tanklar Gazze'de Rantisi ve Nasr Çocuk Hastanelerinin çevresini kuşattı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre hastaneye giriş, çıkış yapılamıyor.

Hastanenin önünde park halindeki araçlar yanıyor.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : israil gazze hastane
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