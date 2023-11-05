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05 Kasım 2023 Pazar 16:53:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 16:53:00

Ramallah'ta Blinken'ın ziyaretine tepki

Kaynak: AA

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Filistinliler, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaşı desteklemekle suçladığı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmek üzere Ramallah'a gelmesine karşı gösteri düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bir ay içinde üçüncü defa yaptığı ziyaret kapsamında Ramallah'a gelerek Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın en büyük kenti Ramallah'ta toplanan Filistinliler, Blinken'ın bugün yapacağı ziyarete karşı gösteri düzenledi.

Protestocular, Filistin bayrakları ile "ABD masumların öldürülmesini durdur", "ABD soykırıma destek oluyor" yazılı pankartlar taşıdı.

İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'ndeki insanlık felaketiyle ilgili ABD'yi suçlayan Filistinliler, Blinken'ın resmini yaktı.

Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri Bassam Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Blinken'ın Ramallah'a hoş gelmediğini vurgulamak için bu gösteriyi düzenlediklerini, "Filistin halkının, Blinken ve ABD yönetimini, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gibi savaş suçlusu saydığını" söyledi.

İsrail'in Gazze'de savaşı devam ederken Blinken'ın buraya "kafa karıştırıcı mesajlar vermek için geldiğini" belirten Salihi, "Filistinliler, Gazze'deki halka karşı bu saldırının durmasından başka bir şey istemiyor." diye konuştu.

Salihi, Blinken'ın İsrail'e meşruiyet sağlamak için buraya geldiğini kaydetti.

ABD'nin Ukrayna ve Filistin politikasını değerlendiren Salihi, "ABD tam bir çifte standart uyguluyor. Biz başından beri ABD'nin buradaki işgale ortak olduğunu biliyoruz. ABD, Filistin halkının özgürlüğüne kavuşmasının önündeki engellerden biri." ifadelerini kullandı.

HRİSTİYAN DİN ADAMI DA GÖSTERİDE

Gösteriye cübbesiyle ve boynunda hacıyla katılan Hristiyan din adamı Abdallah, Filistin halkının bir kısmının Gazze'de olduğunu vurgulayarak "Biz Gazze'yiz, Gazze de bizdir. Savaşın ortağı ABD'nin buraya gelmesine karşı çıktığımızı göstermek istiyoruz." dedi.

Abdullah, Gazze'deki savaşın bir din savaşı olmadığının altını çizerek, "Halkımız zulüm görüyor. Bir işgal ve bu acımasız. Bu bir din çekişmesi değil, bu siyasi bir mücadele." değerlendirmesinde bulundu.

Hristiyan dünyasına seslenen Papaz Abdullah, "Gazze sizin için bir mesajdır, bu mesajı almanız lazım. Gazze'de Hristiyan din adamları var, bizim adresimiz onlar. Onlar Hristiyan dünyasının tacı. Eğer Batı'da, dünyada barış ve istikrar istiyorsanız, Filistin meselesinin çözülmesi lazım. Halkımız öldürülüyor, halkımıza zulmediliyor." sözlerini sarf etti.

Etiketler : ABD Dışişleri Bakanı BLİNKEN FİLİSTİN PROTESTO
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