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31 Mayıs 2022 Salı 22:16:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 22:16:00

'Rafadan Tayfa' karakterleri Almanya'da tiyatro gösterisi sundu

Kaynak: AA

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TRT Çocuk Kanalı'nın sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın karakterleri, Almanya'nın Duisburg kentinde tiyatro gösterisi yaptı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın organize ettiği tiyatro gösterisi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne bağlı Duisburg Merkez Camii'nde gerçekleştirildi.

İki seans sunulan ücretsiz tiyatro gösterisinde çocuklar, Rafadan Tayfa'nın sevilen kahramanlarını ilgiyle izledi, şarkılara eşlik etti.

Gösteriye gelen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

AVRUPA TURNESİ SÜRECEK

Rafadan Tayfa kahramanları, Avrupa turnesi kapsamında, 4 Haziran'da Norveç'in Drammen, 5 Haziran'da İsveç'in Stokholm, 6 Haziran'da İsveç'in Malmö, 7 Haziran'da Danimarka'nın Kopenhag, 8 Haziran'da ise Danimarka'nın Fredericia şehrinde sahne alacak.

Etiketler : Avrupa turnesi Rafadan Tayfa çizgi filmleri
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