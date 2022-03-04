Rusya'da ağır kayıp! Ukrayna'da öldürüldü

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04 Mart 2022 Cuma 10:26:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 10:26:00

Putin'in sağ kolu olan general Ukrayna'da öldürüldü

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in en değerli komutanlarından biri olan Merkez Askeri Bölge 41. Kombine Silah Ordusu Komutanı Andrei Sukhovetsky, Ukrayna'daki özel bir operasyon sırasında öldürüldü.

Ukraynalı haber kaynakları, Rus ordusunda görev yapan Merkez Askeri Bölge 41. Kombine Silah Ordusu Komutanı Andrei Sukhovetsky'nin öldürüldüğünü bildirdi.

Medya kuruluşları, Rus gazileri grubu Combat Brotherhood'un bir yardımcısı olan Sergei Chipilev tarafından yapılan bir paylaşımı kaynak kabul ederken, gönderide şu ifadeler yer aldı: Arkadaşımız Tümgeneral Andrei Aleksandrovich Sukhovetsky'nin Ukrayna topraklarındaki özel bir operasyon sırasında ölümüyle ilgili trajik haberi büyük üzüntüyle öğrendik.

Etiketler : Andrei Sukhovetsky RUSYA UKRAYNA
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