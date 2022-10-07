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07 Ekim 2022 Cuma 17:38:00 - Güncelleme:07 Ekim 2022 Cuma 17:38:00

Putin'in 70. yaş günü: Lukaşenko traktör, Rahman meyve piramitleri hediye etti

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg'ta Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin liderleriyle 70. yaş gününde gayriresmi bir toplantı gerçekleştirdi.

Putin, St. Petersburg'ta BDT ülkelerinin liderleriyle 70. yaş gününde gayriresmi bir toplantı gerçekleştirdi.

BDT ülkelerinde güvenlikle ilgili çeşitli sorunların yaşandığını anlatan Putin, "Trajik olayların yaşandığı Ukrayna'nın yanı sıra maalesef bazı eski Sovyetler Birliği ülkeleri arasında da çatışmalar yaşanıyor. Bu durum, sorunların çözümü için önlemlerin alınmasını gerektiriyor" dedi.

Putin, BDT nezdinde ticaretin geçen yıl yüzde 30 artarak 96 milyar dolara çıktığını belirterek, "Karşılıklı anlaşmalarda ulusal para birimlerine daha enerjik bir geçiş bu tür olumlu eğilimlerin gelişmesine yardımcı olacaktır" diye konuştu.

St. Petersburg'taki toplantıya Putin'in yanı sıra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan katıldı.

LUKAŞENKO TRAKTÖR, RAHMAN MEYVE PİRAMİTLERİ HEDİYE ETTİ

Lukaşenko, toplantıdan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'e doğum gününde "Belarus" marka traktör hediye ettiğini belirterek, "Buğday ekeceğiz. Belki başka bir şey ekeriz. Duda (Polonya Cumhurbaşkanı) ile Morawiecki'ye de (Polonya Başbakanı) aç kalmamaları, Ukrayna'dan ekmek çalmamaları, fakir ülkelere götürmeleri için buğday vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da Putin'e piramit şeklinde dizilen çok sayıda karpuz ve kavun ile kilimler üzerinde çeşitli meyveler hediye etti.

Etiketler : Putin Tacikistan Cumhurbaşkanı RUSYA
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