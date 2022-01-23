Putin'i övmüştü! Tepkiler sonrası istifa etti!

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23 Ocak 2022 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 09:39:00

Putin'i övmüştü... Deniz Kuvvetleri Komutanı tepkiler sonrası istifa etti!

Kaynak: AA

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Almanya'da Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Kay-Achim Schönbach, 'Putin'e anlayış gösterilmesi gerektiği'yle ilgili sözleri nedeniyle görevinden istifa etti.

Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre Savunma Bakanlığı, Federal Meclis Savunma Komisyonu üyelerine Schönbach'ın görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Schönbach, Hindistan'da bir toplantıda Rusya ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili açıklamalarda bulunarak Putin'e anlayış gösterilmesi gerektiğini belirtmişti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilafla ilgili de Schönbach, "Kırım yarımadası gitti, geri gelmeyecek." ifadelerini kullanmış, Rusya'nın Ukrayna topraklarına el koymak istemesini "saçmalık" olarak nitelendirmişti.

Schöbach, Çin'e karşı da Rusya ihtiyaç duyulduğunu ifade etmiş ve "Putin ateist olmasına rağmen bu önemli değil. Bu büyük ülke demokratik olmasa da ikili ortak olarak yanımızda olması Rusya'yı Çin'den uzak tutabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Almanya Savunma Bakanlığı da Schönbach'ın ifadelerinin içerik ve kelime seçimi açısından hiçbir şekilde Federal Savunma Bakanlığının pozisyonuna uymadığını açıklamıştı.

Almanya'nın Kiev Büyükelçisi Anka Feldhusen'in de Schönbach'ın sözlerinden dolayı Ukrayna Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı bildirilmişti.

Etiketler : Federal Meclis Savunma Komisyonu Kiev Büyükelçisi Feldhusen
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