VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenski'yi kurtarma operasyonu!
İkinci el otomobile "savaş" tırpanı!
Yeterli stok var mı?
Perveserance'a yeni görev!
Hile yaptıklarını itiraf ettiler
Putin'e karşı 6 maddelik plan!
İstanbul için kar yağışı uyarısı!
İste ABD ve AB'nin Ukrayna planı
Ukrayna'ya savaş uçağı verilecek mi?
Çavuşoğlu'ndan güvenli tahliye için uyarı
Bebek odası hazırlığı
Cilt farkındalığı için sergi açtı
7 yıllık evlilik 10 dakikada bitti
Düğün alışverişi
Parçalar aşk acısı çekenlere
İrem benim şarkımı okuyamaz
Uzun süre ayakta durmak hemoroid nedeni
Çocuğun yüksek sesle TV izlemesi işitme kaybı belirtisi
Bağışıklığı düşenlerde zona riski var
Bir çocuk başım ağrıyor diyorsa dikkat...Tümör olabilir
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 06 Mart
Rusya'da 'dost olmayan' ülke şirketlerine rubleyle borç ödemesi yapılacak
Başkan Erdoğan, Putin ile görüşecek
Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi yasalaştı
06 Mart 2022 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:06 Mart 2022 Pazar 11:30:00

Putin'e karşı 6 maddelik plan!

ABONE OL

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 11 gününde İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan yeni bir hamle geldi. Johnson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı 6 maddelik bir plan hazırladığı ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna saldırılarına karşılık vermek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı 6 maddelik bir plan hazırladığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları 11'inci gününde de devam ediyor. Birçok ülke Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayı sürdürürken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan yeni bir hamle geldi. NATO ülkelerinde savunmanın hızla güçlendirilmesi için 6 maddelik bir plan hazırladıklarını belirten Johnson, "Bizim yargıcımız geleceğin tarihçileri değil, Ukrayna halkıdır" dedi.

PUTİN'E KARŞI 6 MADDELİK PLAN

Johnson, hazırlanan 6 maddelik planın ayrıntılarını da paylaştı. Buna göre, dünya liderleri Ukrayna'daki "uluslararası insani koalisyon" için harekete geçmeli, Ukrayna "kendi öz savunmasında desteklenmeli", Rusya'daki ekonomik baskılar artırılmalı, uluslararası toplum Rusya'nın Ukrayna'daki "aşamalı normalleşme" eylemlerine direnmeli, Ukrayna hükümetinin katılımıyla savaşa yönelik diplomatik kararlar alınmalı ve son olarak NATO ülkeleri arasında, "güvenliği ve direnci güçlendirmek için hızlı bir kampanya" olmalı.

Johnson geçtiğimiz günlerde Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına değinerek, "Masum sivillerin üzerine atmakta oldukları mühimmat kullanımında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin rejiminden gördüklerimiz, benim görüşüme göre bu tam olarak bir savaş suçu olarak nitelendiriliyor" demişti.

Etiketler : Boris Johnson rusya putin nato
Miray sette

Miray sette
Problemleri sporla çözüyor

Problemleri sporla çözüyor
Açılış Ece'den kapanış Özge'den

Açılış Ece'den kapanış Özge'den
Final sonrası safari tatili

Final sonrası safari tatili
Kuruluş Osman'a taze kan

Kuruluş Osman'a taze kan
Tacizcisiyle başı belada

Tacizcisiyle başı belada
Güzellik sırrı gül suyu

Güzellik sırrı gül suyu
Evin eksikleri tamamlandı

Evin eksikleri tamamlandı
Formunun sırrını açıkladı

Formunun sırrını açıkladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER