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27 Temmuz 2023 Perşembe 13:42:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 13:42:00

Putin'den yeni tahıl açıklaması: Rusya Ukrayna'nın yerini alabilir

Kaynak: AA

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Rusya lideri Vladimir Putin, "Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde Afrika'ya tahıl tedarik etmeye hazır olacağız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Saint Petersburg kentinde düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin konuşmasında "BM aracılığıyla Afrika'ya tahıl tedarik edilmesine özel önem göstereceğiz, ülkemiz tahıl için Ukrayna'nın yerini alabilir" ifadelerini kullandı.

Putin "Önümüzdeki 3-4 ay içinde Afrika'ya tahıl tedarik etmeye hazır olacağız" diye ekledi.

Etiketler : Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Saint Petersburg BM Afrika
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