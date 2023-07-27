Putin'den yeni tahıl açıklaması: Rusya Ukrayna'nın yerini alabilir
Kaynak: AA
Rusya lideri Vladimir Putin, "Önümüzdeki 3-4 ay içerisinde Afrika'ya tahıl tedarik etmeye hazır olacağız" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Saint Petersburg kentinde düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesinde konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Putin konuşmasında "BM aracılığıyla Afrika'ya tahıl tedarik edilmesine özel önem göstereceğiz, ülkemiz tahıl için Ukrayna'nın yerini alabilir" ifadelerini kullandı.
Putin "Önümüzdeki 3-4 ay içinde Afrika'ya tahıl tedarik etmeye hazır olacağız" diye ekledi.
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