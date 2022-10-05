05 Ekim 2022 Çarşamba 18:10:00 - Güncelleme:05 Ekim 2022 Çarşamba 18:10:00
Putin'den yeni kararname: Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçecek
Kaynak: AA
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rus mülkiyetine geçirilmesine yönelik kararname imzaladı.
Ayrıntılar geliyor...
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