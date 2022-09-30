Putin'den yeni kararname: 120 bin kişi askere alınacak
Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu vatandaşlarının askerlik hizmeti için sonbaharda askere alınmasına ilişkin bir kararname imzaladı. Kararnameye göre güz celp döneminde 120 bin kişi askere alınacak.
Güz celp döneminde 120 bin kişi askere alınacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu vatandaşlarının askerlik hizmeti için sonbaharda askere alınmasına ilişkin bir kararname imzaladı.
Kararnameye göre güz celp döneminde 120 bin kişi askere alınacak.
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