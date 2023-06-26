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26 Haziran 2023 Pazartesi 22:31:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 22:31:00

Putin'den Wagner'e son uyarı: Ya imzalayın ya da gidin

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Wagner krizi sonrası açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Wagner askerleri ya Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner krizi sonrası açıklamalarda bulundu.

Putin'in konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

Rusya'da iç karışıklık çıkarılmasına yönelik her eylem başarısızlığa mahkumdur.

Rusya halkına desteği için teşekkür ederim, bu gösterdi ki Rusya'da iç karışıklık çıkarılmasına yönelik her eylem başarısızlığa mahkumdur.

Ayaklanmanın organizatörleri ülkelerine ihanet ederek, yanlarında olanlara da ihanet etmiş oldular. İsyancılar askerlerin birbirlerini öldürmesini istediler, Kiev'in istediği de buydu.

Wagner grubunun savaşçılarının ve komutanlarının büyük çoğunluğunun aynı zamanda halkına ve devletine bağlı Rus vatanseverler olduğunu biliyorduk ve emindik.

Wagner askerleri ya Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler.

Toplumumuz birleşmiştir, isyanı bastırmak için başından itibaren devletin tüm organları harekete geçti.

Doğru karar veren ve çatışmaya girmeyen Wagner üyelerine teşekkür ediyorum

Etiketler : putin rusya wagner
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