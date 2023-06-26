Putin'den Wagner'e son uyarı: Ya imzalayın ya da gidin

Putin'den Wagner'e son uyarı: Ya imzalayın ya da gidin

Rusya Devlet Başkanı Putin, Wagner krizi sonrası açıklamalarda bulundu.

Rusya'da iç karışıklık çıkarılmasına yönelik her eylem başarısızlığa mahkumdur.

Rusya halkına desteği için teşekkür ederim, bu gösterdi ki Rusya'da iç karışıklık çıkarılmasına yönelik her eylem başarısızlığa mahkumdur.

Ayaklanmanın organizatörleri ülkelerine ihanet ederek, yanlarında olanlara da ihanet etmiş oldular. İsyancılar askerlerin birbirlerini öldürmesini istediler, Kiev'in istediği de buydu.

Wagner grubunun savaşçılarının ve komutanlarının büyük çoğunluğunun aynı zamanda halkına ve devletine bağlı Rus vatanseverler olduğunu biliyorduk ve emindik.

Wagner askerleri ya Rusya Savunma Bakanlığı ile kontrat imzalayacaklar ya da Belarus'a gidecekler.

Toplumumuz birleşmiştir, isyanı bastırmak için başından itibaren devletin tüm organları harekete geçti.

Doğru karar veren ve çatışmaya girmeyen Wagner üyelerine teşekkür ediyorum