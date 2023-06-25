Putin'den Wagner ile anlaşma sonrası ilk açıklama

Putin'den Wagner ile anlaşma sonrası ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Putin, Wagner ile anlaşma sonrasında yaptığı ilk açıklamada "Ukrayna'daki özel askeri harekete öncelik veriyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Televizyonu, Putin'in gelecek hafta Rusya Güvenlik Konseyi Toplantısı'na katılacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna güçlerinin Donetsk'te saldırı girişimlerini sürdürdüğünü, Bahmut'ta 10 saldırının püskürtüldüğünü duyurdu.

RUSYA'DA WAGNER KRİZİNİN TIRMANIŞI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.



Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Wagner savaşçılarının Rostov'un ardından Voronej'de de görüldüğüne dair haberler yapılmıştı.