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03 Mart 2022 Perşembe 18:08:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 18:08:00

Putin'den Ukrayna'ya müzakere mesajı

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Ukrayna ile müzakereleri uzatma girişimlerinin Moskova'nın taleplerinde artışa neden olacağını söyledi.

Kremlin'in açıklamasına göre, Putin ile Macron, Ukrayna'daki durumla ilgili son gelişmeleri ele aldı.

Putin'in görüşmede, Macron'un Ukrayna'ya saldırılara yönelik Fransızlara yaptığı konuşmayı eleştirdiği aktarılarak, "Putin, söz konusu konuşmada, Ukrayna yönetiminin 7 yıl boyunca Minsk anlaşmalarını sabote etmesine dair tek bir kelime edilmediğine işaret etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Putin'in, Ukraynalı temsilcilerle müzakereler bağlamında temel yaklaşımları ve koşulları ayrıntılı şekilde özetlediği aktarılarak "Öncelikli koşulların Rusya için asla bir tehdit oluşturmaması için Ukrayna'nın askerden arındırılması ve tarafsız statüsü ile ilgili olduğu teyit edildi." bilgisi paylaşıldı.

Putin'in, Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri faaliyetlerini "ne olursa olsun" tamamlayacağının altını çizdiği görüşmede, "Müzakereleri uzatarak zaman kazanma girişimleri sadece müzakerelerde Ukrayna için Rusya'nın ek taleplerine yol açacaktır." dediği aktarıldı.

Etiketler : Vladimir Putin Ukrayna Rusya
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