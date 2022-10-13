Putin'den Avrupa'ya teklif!

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13 Ekim 2022 Perşembe 09:05:00 - Güncelleme:13 Ekim 2022 Perşembe 09:05:00

Putin'den Türkiye rotası: “Türkiye'yi gaz merkezi yapabiliriz”

Kaynak: Akşam

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Doğal gaz merkezi önerdi! Putin'den gazsız kalan Avrupa'ya Türkiye formülü. Rusya lideri Putin, Avrupa'ya doğal gaz arzına hazır olduklarını, Türkiye'nin de gaz tedarikinde en büyük merkez olabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası'nda yaptığı açıklamada, Avrupa'ya tedarik için Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabileceklerini açıkladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı Moskova'daki zirvede konuşan Putin, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de kullanılamayan kapasitelerin TürkAkım boru hattı üzerinden kullanılabileceğini söyleyen Putin, "Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri TürkAkım üzerinden Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğalgaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulabilir. Eğer partnmerlerimiz bununla ilgileniyorsa" dedi.

TEKNİK ÇALIŞMA BAŞLADI

Putin'in açıklamasının hemen ardından Gazprom Başkanı Aleksey Miller de Rus doğalgazının sevkıyatı için Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) sınırında bir gaz dağıtım merkezi oluşturma önerisi üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Aleksey Miller yaptığı açıklama öncesi Moskova'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile de görüştü.

ERDOĞAN GÖRÜŞECEK

Alınan bilgiye göre görüşmede doğalgaz konusunda yapılacaka işbirlikleri masaya yatırıldı. Putin'in 'Türkiye'yi merkez yapma' önerisinin ardından bugün Astana'da yapılacak zirvede Erdoğan ile Putin'in de bir araya gelmesi bekleniyor.

TÜRKAKIM'A EK HAT DÜŞÜNÜYORUZ

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, TürkAkım doğalgaz hattında ilave hatların inşa edilmesinin değerlendirildiğini söyledi. Rus Enerji Haftası etkinliğinde konuşan Novak,"Bu değerlendirilecek seçeneklerden biri. Bu fikrin üzerinde çalışılacak" dedi.

DÖNMEZ: TEKNİK OLARAK MÜMKÜN

Putin'in Türkiye'ye doğalgaz merkezi kurma teklifine yönelik ilk açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Putin'in konuşmasının ardından düzenlenen panele katılan Dönmez "Bu teknik olarak mümkün, ancak öneri ilk kez gündeme getirildi, üzerinde ayrıntılı olarak çalışılması gerekiyor" dedi. Dönmez "Nasıl olabileceğini söylemek çin muhtemelen çok erken. Bizim için bu yeni bir teklif. Teknik, ticari ve hukuki konuları incelemek gerekiyor. Ancak Türkiye Rusya ile enerji işbirliği konusunda çok aktif bir şekilde çalışıyor. Birlikte çok büyük teknolojik projeleri hayata geçirdik. Güvenilir ortaklarız" dedi.

AVRUPA'YA GAZ SEVKIYATINA HAZIRIZ

Kuzey Akım 2'de sağlam kalan hat üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkıyatı gerçekleştirebileceklerini belirten Putin, "Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkıyatına hazır, top onların sahasında. Kimseye yönelik bir kısıtlama yapmıyoruz. Bu sonbahar ve kış döneminde sevkıyatlar gerçekleştirebiliriz" dedi. Putin, yanlış enerji politikaları yüzünden Euro bölgesinin GSYİH'sının % 2'si kadar, yaklaşık 300 milyar dolar kaybı olacağını savundu.

DOMATES ÖRNEĞİ VERDİ

Putin, Rus gazı ve petrolüne fiyat kısıtlaması getirilirse Avrupa ülkelerinin büyük sıkıntı yaşayacağını söyledi. Ünlü ekonomist Milton Friedman'ın bir örneğini hatırlatan Putin, "Mesela kilosu iki sentten daha pahalıya domates satılmayacağına dair bir yasa çıkarırsanız bu, domates kıtlığı yaratmak için yeterlidir. Petrol ve gaz için de aynı" dedi.

Etiketler : Vladimir Putin Rus gazı Milton Friedman Kuzey Akım 2
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