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25 Aralık 2022 Pazar 13:41:00 - Güncelleme:25 Aralık 2022 Pazar 13:41:00

Putin'den Patriot açıklaması! "Rusya tarafından yok edileceğinden yüzde 100 eminim"

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rusya'yı parçalamayı hedeflediğini söyleyerek, ABD'nin Ukrayna'ya vereceği Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da Rusya tarafından yok edileceğinden yüzde 100 emin olduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rossiya-1 televizyonunda yayınlanan 'Moskova.Kremlin.Putin' programına katıldı.

Putin burada Ukrayna savaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Putin, ABD tarafından Ukrayna'ya sağlanacak Patroit hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da yok edileceğini söyledi.

Putin, "ABD'nin Ukrayna'ya vereceği Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'da Rusya tarafından yok edileceğinden yüzde 100 eminim." dedi.

Rusya, daha önce böyle bir desteğin sağlanması halinde, 'Patriot'ler meşru hedefimiz olur' açıklamasını yapmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : vladimir putin patriot hava savunma sistemleri rusya ukrayna
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