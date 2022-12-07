07 Aralık 2022 Çarşamba 18:48:00 - Güncelleme:07 Aralık 2022 Çarşamba 18:48:00
Rusya Devlet Başkanı Putin'den nükleer silah açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Putin: "Nükleer savaş tehdidi büyüyor. Rusya (nükleer) ilk kullanmayacak, ilk kullanmayacaksa ikinci olmayacak" açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
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