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Putin'den misilleme kararı: Karşılık verilecek
17 Temmuz 2023 Pazartesi 20:53:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 20:53:00

Putin'den misilleme kararı: Karşılık verilecek

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım köprüsüne yönelik saldırıyla ilgili, "Elbette Rusya'dan bir yanıt gelecek. Savunma Bakanlığı uygun teklifleri hazırlıyor." dedi.

Putin, Kırım köprüsüne yönelik gerçekleştirilen saldırıya yönelik hükümet yetkilileriyle toplandı.

Saldırının Ukrayna tarafından yapıldığını vurgulayan Putin, "Bu Kiev rejiminin bir başka terör saldırısıdır. Kırım köprüsü askeri sevkiyatlarda kullanılmadığı için bu masum sivillerin öldüğü acımasız saldırının onlar için askeri açıdan da bir anlamı yoktur." ifadesini kullandı.

Rusya'nın söz konusu saldırıya yanıt vereceğine işaret eden Putin, "Elbette Rusya'dan bir yanıt gelecek. Savunma Bakanlığı uygun teklifleri hazırlıyor." diye konuştu.

Putin, Kırım köprüsüne ikinci defa saldırı gerçekleştirildiğini vurgulayarak, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması konusunda yetkililerden somut öneriler beklediğini de kaydetti.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Kırım köprüsüne gece Ukrayna'ya ait 2 insansız deniz aracıyla saldırı yapıldığını bildirmişti.

Saldırı nedeniyle köprü araç trafiğine kapatılmıştı.

Etiketler : Kırım köprüsü saldırısı Rusya Vladimir Putin Rusya-Ukryana savaşı
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