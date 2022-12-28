VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meteoroloji il il duyurdu: Kuvvetli kar yağışı için saat verildi!
AB'ye petrol satmayacak: Putin'den reste rest
15 hastadan biri kovid!
Kıbrıs açıklarında korkutan deprem!
CHP'den İYİ Parti'ye bir tepki daha! 'Bu çok doğru bir şey değil'
İsrail'den Türkçe mesaj: Dört gözle bekliyorum
28 Aralık 2022 Çarşamba 07:54:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 07:54:00

Putin'den karşı hamle geldi... Rus petrolüne tavan fiyat uygulayanlara petrol satışını yasakladı

ABONE OL

Rusya lideri Vladimir Putin, deniz yoluyla taşınan petrole tavan fiyat uygulayan AB ülkelerine resti çekti. Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satışı yasaklandı. Putin'in imzaladığı kararnameyle Batılı ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulamasına yönelik karşı yaptırım kararı alındı.

TAVAN FİYAT KULLANILIRSA SEVKİYAT GERÇEKLEŞMEYECEK

Tavan fiyat uygulamasına katılan şahıs ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklayan kararnameye göre, Rus petrolü alanların sözleşmede tavan fiyat veya alternatif bir tavan fiyat mekanizması kullanmaları halinde sevkiyat gerçekleştirilmeyecek.

1 ŞUBAT'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Petrol sevkiyatına yönelik yasağın 1 Şubat 2023 itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtilen kararnamede, tavan fiyat uygulayanlara petrol sevkiyatının yalnızca Putin'in özel izniyle gerçekleştirebileceği vurgulandı.

Kararnameye göre, petrol ürünleri sevkiyatına yönelik yasak ise Rus hükümetinin belirleyeceği tarihte yürürlüğe girecek.

TAVAN FİYAT UYGULAMASI

AB ülkeleri, 2 Aralık'ta Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulama kararı almıştı. Kararla birlikte Rus petrolünün üçüncü ülkelere belirlenen fiyattan daha yüksek bir seviyede satılması durumunda, G7 ve AB ülkelerindeki şirketler bu petrole nakliye, sigorta ve aracılık gibi çeşitli hizmetleri sunamayacağı bildirilmişti.

2 AYDA BİR YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Rus petrolünün tavan fiyatın altında işlem görmesi gerekecek. Rus petrolüne 60 dolar tavan fiyata ilave olarak yeni bir fiyat sınırlama mekanizması kurulması da söz konusu. Bu mekanizma, Rus petrolüne tavan fiyatın dünya piyasasındaki fiyatların yüzde 5 altında tutulmasını sağlayacak. Rus petrolüne uygulanan tavan fiyat 2 ayda bir yeniden değerlendirecek.

DÜNYANIN PETROL ÜRETİMİNİN YÜZDE 10'U RUSYADAN

Rusya, dünya petrol üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu yapıyor. Öte yandan, Rus yetkililer, tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol satmayacağını açıklamıştı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, 23 Aralık'ta yaptığı açıklamada, tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını, gerekirse petrol üretimlerini yüzde 5 ila 7 seviyesinde azaltabileceklerini söylemişti.

AB ülkeleri, Rusya'dan kömür ithalatını da 10 Ağustos'ta yasaklamıştı.

Etiketler : Vladimir Putin Rusya Aleksandr Novak Rus petrolü
Evinde tedavi oluyor

Evinde tedavi oluyor
Yıldızlı gece

Yıldızlı gece
Belçika'daki boşanma Türkiye'de tanındı

Belçika'daki boşanma Türkiye'de tanındı
25'inci yıl kutlaması

25'inci yıl kutlaması
Müzik ortak bir dil

Müzik ortak bir dil
İspanya tatili

İspanya tatili
Ankara'nın güzeli

Ankara'nın güzeli
Yılbaşı pozu

Yılbaşı pozu
'Kutsal Damacana 4' 25 Ocak'ta sinemada

'Kutsal Damacana 4' 25 Ocak'ta sinemada

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX