Putin'den dünyaya çağrı: İlişkileri normalleştirin

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04 Mart 2022 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:04 Mart 2022 Cuma 17:00:00

Putin'den dünyaya çağrı: Rusya ile ilişkilerinizi normalleştirin

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya ile ilişkilerinizi normalleştirin" çağrısında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, komşu ülkeleri Rusya Federasyonu ile ilişkileri kötüleştirmemeye çağırdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, komşu ülkeleri Rusya Federasyonu ile ilişkileri kötüleştirmemeye çağırdı

Putin, "Ülkelere verdiğimiz ekonomik sözleri yerine getireceğiz" dedi.

Etiketler : Vladimir Putin rusya ukrayna
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