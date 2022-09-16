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16 Eylül 2022 Cuma 12:18:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 12:56:00

Putin'den BM'ye çağrı: Kısıtlamaları kaldırın

Kaynak: AA

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Putin, Rus gübresinin gelişmekte olan ülkelere sevk edilebilmesiyle ilgili Avrupa Komisyonu kısıtlamalarının kaldırılması için BM'ye çağrıda bulundu.

Putin, Rus gübresinin gelişmekte olan ülkelere sevk edilebilmesiyle ilgili Avrupa Komisyonu kısıtlamalarının kaldırılması için BM'ye çağrıda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız." dedi.

Etiketler : Rus gübresi Avrupa Komisyonu BM
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