Putin'den Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu
Kaynak: AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Putin, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.
İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.
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