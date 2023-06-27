Putin'den Al Nahyan ile Wagner isyanı görüşmesi

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27 Haziran 2023 Salı 11:18:00 - Güncelleme:27 Haziran 2023 Salı 11:18:00

BAE Lideri Al Nahyan, Wagner'e karşı Putin'e desteğini iletti

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesinde Wagner grubunun Rus yönetimine isyanını ele aldı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin ile Al Nahyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AA'nın haberine göre, Rus güvenlik şirketi Wagner'in 24 Haziran'daki Rus hükümetine yönelik isyan girişiminin ele alındığı görüşmede, BAE lideri Rus yönetiminin eylemlerine tam destek verdiğini kaydetti.

İkili ilişkilerinin de değerlendirildiği görüşmede Putin, Al Nahyan ve halkının Kurban Bayramı'nı kutladı.

Etiketler : Kremlin Sarayı Putin Al Nahyan
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