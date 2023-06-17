Putin'den Afrikalı liderlere övgü

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, Zambiya Devlet Başkanı Hakainde Hichilema, Komorlar Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Başkanı Azali Assoumani ile Uganda, Mısır ve Kongo Cumhuriyeti'nden üst düzey isimler, Ukrayna ile Rusya arasındaki ihtilafın barışçıl bir şekilde çözülmesini hedefleyen "Afrika Barış Misyonu" çerçevesinde Ukrayna'ya ziyaretin ardından bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya geldi.

Afrikalı liderler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek iki ülke arasında ateşkes ve barış için arabuluculuk yapmak üzere bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından liderlerle birlikte basın toplantısı düzenleyen Putin, "Rus dış politikasının önceliği Afrika kıtası ülkeleriyle bağların kapsamlı gelişimi. Afrika ülkeleri ile birliğimizi güçlendirmeye devam etmeyi tutarlı bir şekilde destekliyoruz. Bu yıl Afrika ülkeleriyle ilişkilerimiz aktif bir şekilde gelişiyor. St. Petersburg'da gerçekleşmesi planlanan 'Rusya - Afrika Zirvesi' için hazırlıklar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"AFRİKALI DOSTLARIMIZIN UKRAYNA KRİZİNE YÖNELİK DENGELİ YAKLAŞIMINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"



Konuşmasının devamında Afrikalı liderlerin Ukrayna krizine dair görüşme talebine olumlu yanıt verdiğini aktaran Putin, "Afrikalı liderler ile Ukrayna konusunu ele aldık. Afrikalı dostlarımızın Ukrayna krizine yönelik dengeli yaklaşımını memnuniyetle karşılıyoruz. Anlaşmazlığın giderilmesi konusundaki temennilerinizi destekliyoruz. Bir kez daha vurgulamak isterim ki, barışı tesis etmek isteyen herkes ile adalet ilkelerine dayalı ve tarafların meşru menfaatlerini gözeten yapıcı bir diyaloğa açığız" dedi.

AFRİKALI LİDERLERDEN ORTAK MESAJ



Afrikalı liderleri ve üst düzey temsilcileri ağırladığı için Putin'e teşekkür eden Komorlar Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Başkanı Azali Assoumani de "Savaşın ağır sonuçları vardır ve ne kadar uzun sürerse, sonuçları o kadar derin ve zor olur. Afrika devlet başkanları ve Afrika kıtasının temsilcileri olarak barışçıl bir yol izlemenizi temenni ediyoruz. Bu konuda yapacağınız çalışmalarda iki dost ülkeyi desteklemeye hazırız" ifadelerini kullandı.