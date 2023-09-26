VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Karabağ'daki patlamada can kaybı 125'e yükseldi
Başkan Erdoğan'dan Mevlid Kandili mesajı
AK Partili Dağ, İzmirlileri TEKNOFEST'e davet etti
Rüşvet almakla suçlanmıştı... Türkiye düşmanı Menendez'e istifa çağrısı
Kilis'te terör örgütü operasyonunda bir kişi tutuklandı
Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı... Başkan Erdoğan detayları açıkladı
26 Eylül 2023 Salı 18:14:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 18:14:00

Putin ve Reisi telefonda görüştü

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi telefonda görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Karabağ'daki gelişmeleri ele aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Reisi telefonda görüştü.

Karabağ'daki gelişmelerin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin istişare edildiği görüşmede, sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemi vurgulandı.

Tarafların, Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'dan oluşan bölgesel danışma platformu "3+3"ün çalışmalarını etkinleştirme konusunda karşılıklı ilgilerini dile getirdiği görüşmede, Reisi, İran'ın BRICS'e katılma başvurusuna Rusya'nın verdiği destekten ötürü de teşekkür etti.

Etiketler : Putin Reisi telefon görüşmesi
Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum

Sahnede boncuklu tabancayla vuruldum
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Bu kış albüm geliyor

Bu kış albüm geliyor
Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı

Tamer Karadağlı'ya övgü yağdırdı
Zerrin Özer efsanesi özlenmiş

Zerrin Özer efsanesi özlenmiş
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Boğaz'da her tarzda

Boğaz'da her tarzda
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX