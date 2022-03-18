Putin ve Macron Ukrayna'daki durumu görüştü

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında yapılan telefon görüşmesinde, Ukrayna ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Marcon tarafından dile getirilen endişelere cevap veren Putin, Rus askerlerinin sivillerin hayatını kurtarmak ve güvenli tahliyeler için insani koridorlar düzenlemek dahil mümkün olan her şeyi yaptığını söyledi.

Putin, Donbas bölgesinde Ukrayna silahlı güçlerince her gün savaş suçu işlendiğini söyleyerek, bu bölgeye yönelik roket ve top saldırıları gerçekleştiğini ifade etti.

Putin ve Macron, Rus ve Ukraynalı heyetlerin görüşmelerini de ele alırken, bu bağlamda olası anlaşmaların geliştirilmesine yönelik Rus tarafının yaklaşımı Macron'a aktarıldı.