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21 Eylül 2023 Perşembe 15:14:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 15:14:00

Putin ve Aliyev Karabağ konusunda telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in Karabağ konusunda yaptığı telefon görüşmesinde, üçlü anlaşmalar doğrultusunda müzakere yolundaki çalışmaların en üst düzeyde yoğunlaştırılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin'in Aliyev ile Karabağ konusunda telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

    Putin ve Aliyev'in Karabağ'daki çatışmaların tamamen durdurulması konusunda Rus Barış Gücü'nün yardımıyla varılan anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasının önemine dikkati çektiği kaydedilen açıklamada, bu bağlamda Bakü ve Ermeni temsilcileri arasında barış gücünün arabuluculuğuyla başlayan müzakerelere büyük önem verildiği aktarıldı.

    Durumu daha da istikrara kavuşturmak ve bölgedeki insani sorunların üstesinden gelmek için öncelikli adımların tartışıldığı görüşmede Putin'in, Karabağ'daki Ermeni nüfusun haklarının ve güvenliğinin sağlanmasının önemini vurguladığı kaydedildi.

    Açıklamada, Azerbaycan tarafının da bu konularda Rus Barış Gücü'yle etkileşime girmeye hazır olduğunu teyit ettiği aktarıldı.

    Görüşmede, 2020-2022 dönemindeki üçlü anlaşmalar doğrultusunda müzakere yolundaki çalışmaların en üst düzeyde yoğunlaştırılması konusunda mutabakata varıldığı bildirilen açıklamada, bölgedeki ulaşım bağlantılarındaki engellerin kaldırılması, Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi, Bakü ile Erivan arasında bir barış anlaşmasının hazırlanması çalışmalarının aktif hale getirilmesinin bu müzakerelerin içerisinde olduğu hatırlatıldı.

    Aliyev'in 20 Eylül'de Karabağ'da Rus Barış Gücü'nün askeri personelinin trajik ölümü nedeniyle özür dilediği ve derin taziyelerini ilettiği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili en kapsamlı soruşturmanın yapılacağı ve sorumluların gereken cezayı alacağı vurgulandı.

    Açıklamada, bu bağlamda iki ülkenin başsavcılıklarının yakın temas halinde olduğuna işaret edilerek, Aliyev'in ayrıca mağdurların ailelerine mali yardım sağlamaya hazır olduğunu da ifade ettiği aktarıldı.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da Canyatak yerleşim birimi yakınlarında Rus Barış Gücü'nü taşıyan araca ateş açılması sonucu araçtaki askerlerin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

    Etiketler : Putin ve Aliyev Putin-Aliyev Telefon Görüşmesi Müzakere Çalışmaları Karabağ Anlaşması
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