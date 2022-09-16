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16 Eylül 2022 Cuma 16:53:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 17:41:00

Putin, Ukrayna'nın müzakereleri reddettiğini ve askeri yolu istediğini söyledi

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna yönetiminin Rusya ile müzakere sürecini reddettiğini ve hedefine savaş alanında askeri yollarla ulaşmak istediğini belirtti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmenin başında konuşan Putin, Hindistan'ın Ukrayna'daki çatışmalarla ilgili tutumunu ve endişelerini bildiğini belirtti. Çatışmaları en kısa sürede durdurmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Putin, "Ancak, maalesef karşı taraf, Ukrayna yönetimi, müzakere sürecini reddettiğini, hedeflerine savaş alanında askeri yollarla ulaşmak istediklerini açıkladı." dedi.

"HİNDİSTAN'A RUS GÜBRESİ ARZI 8 KATTAN FAZLA ARTTI"

Rusya ile Hindistan arasında yapıcı ilişkilerin ekonomi alanında geliştiğini dile getiren Putin, ticaret hacminin büyüdüğüne dikkat çekti. Hindistan'ın isteği üzerine ilave Rus gübresi gönderdiklerini hatırlatan Putin, "Rusya'dan Hindistan'a gübre arzı 8 kattan fazla arttı. Umarım bu, Hint çiftçilerin ülke nüfusuna yiyecek sağlama görevlerini yerine getirmelerine yardımcı olur." diye konuştu.

Petrol, gaz sektöründe ve nükleer enerji endüstrisinde büyük ölçekli ortak projelerin sürekli olarak uygulandığını hatırlatan Putin, Rus vatandaşlarının Hindistan'a ilgi gösterdiğini ve vizesiz seyahat için müzakere sürecinin başlatılmasını önerdi.

Etiketler : rusya ukrayna kiev
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