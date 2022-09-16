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16 Eylül 2022 Cuma 23:54:00 - Güncelleme:16 Eylül 2022 Cuma 23:55:00

Putin: Ukrayna'nın karşı taarruzuna karşın planlarımızda değişiklik yok

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Putin, Ukrayna ordusunun karşı taarruz girişimlerine rağmen planlarının değişmediğini belirterek, "Donbas'taki saldırı operasyonlarımız durmuyor, devam ediyor. Yavaş bir tempoyla ilerliyorlar, ancak Rus ordusu yavaş yavaş, sürekli yeni bölgeleri alıyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapılan Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi sonrasında Rus basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Onlarca yıldır Batı ülkelerinde hem Sovyetler Birliği'nin hem tarihi Rusya'nın hem de bugünkü Rusya'nın çöküşü düşüncesinin sürekli olarak işlendiğini anlatan Putin, günümüzde Rusya'nın parçalanması için Ukrayna'nın kullanılması Vladimir Putinnin ortaya çıktığını vurguladı.

Bu yüzden Ukrayna'da "özel askeri operasyon" başlattıklarını dile getiren Putin, ABD önderliğindeki Batılı ülkelerin amacının Ukrayna'yı Rusya karşıtı alan haline getirerek kendilerini tehdit etmek olduğunu ifade etti.

Rusya'nın sivil altyapılarına verilen zararlara karşı ölçülü tepki

Rusya'nın sivil altyapılarına zarar vermeye yönelik Ukrayna'nın girişimlerine karşı "ölçülü" tepki gösterdiğini kaydeden Putin, Rus ordusunun bazı uyarı niteliğinde hassas saldırılarda bulunduğunu söyledi.

Rusya'da, nükleer santraller etrafında ve Ukrayna'da Rus kontrolündeki bölgelerdeki "terör saldırısı" girişimlerinde bulunulduğunu kaydeden Putin, olayların olumsuz gelişmesini engellemek için her şeyi yapacaklarını vurguladı. Putin, "Durum bu şekilde gelişmeye devam ederse cevap daha ciddi olacaktır." dedi.

"Donbas'taki saldırı operasyonlarımız durmuyor"

Kiev yetkililerinin, Rus ordusuna karşı Ukrayna'da aktif bir karşı saldırı operasyonu başlattıklarını ve yürüttüklerini açıkladıklarını hatırlatan Putin, "Bu nasıl uygulanacak ve nasıl sonuçlanacak göreceğiz." dedi.

Ukrayna'daki Rus birliklerinin eylemlerine ilişkin de bilgi veren Putin, planda yeniden bir düzenlemeye gidilmeyeceğini ve ana görevin değişmediğini vurguladı.

Esas hedefin "Donbas topraklarının tamamen kurtarılması" olduğunu dile getiren Putin, "Ukrayna ordusunun karşı taarruz girişimlerine rağmen iş devam ediyor. Donbas'taki saldırı operasyonlarımız durmuyor, devam ediyor. Yavaş bir tempoyla ilerliyorlar, ancak Rus ordusu yavaş yavaş, sürekli yeni bölgeleri alıyor." dedi.

Ayrıca Putin, Rus ordusunun tam kapasite değil, sadece sözleşmeli askerleri kullanarak savaştığına dikkat çekti.

"Cuhurbaşkanı Erdoğan durumun normalleşmesine önemli katkılarda bulunuyor"

Ukrayna'nın güvenlik garantilerine ilişkin bir taslak belge yayımladığının hatırlatılması üzerine Putin, daha önce güvenlik ilkeleri ve Rusya'nın güvenliğini sağlamaya yönelik bulundukları önerilere kimsenin tepki vermeyi gerekli görmediğini anımsatmak istediğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine uzun süredir sürekli Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmesi teklifinde bulunduğunu anımsatan Putin, Erdoğan'ın gıda sorunun çözümü dahil olmak üzere durumun normalleşmesine önemli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Etiketler : Rusya Vladimir Putin Rus ordusu
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