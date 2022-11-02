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02 Kasım 2022 Çarşamba 17:56:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 18:39:00

Putin: Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarikini Erdoğan'ın yoksul ülkelere çabaları nedeniyle engellemeyeceğiz

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarikini, tarafsızlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle gelecekte de engellemeyecek." açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatları için tahsis edilen koridorun askeri amaçlar için kullanılmayacağına dair garanti aldıklarını belirterek "Rusya, Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarikini, tarafsızlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle gelecekte de engellemeyecek." dedi.

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantıda, Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle Rusya'nın tekrar dahil olduğu Ukrayna'dan tahıl sevkiyatlarına yönelik anlaşmaya ilişkin konuştu.

Ukrayna'nın sevkiyatlar için belirlenen insani koridoru Rus gemilerine saldırmak için kullandığını anlatan Putin, "Bu nedenle tahıl anlaşmasındaki katılımımızı askıya aldık. Ukrayna tarafından, gelecekte böyle bir olayın yaşanmayacağı konusunda garantiler talep ettik." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin arabuluculuk çabalarıyla durumun açıklık kazandığını işaret eden Putin, "Rusya Savunma Bakanlığı, Türk tarafından, Ukrayna'nın söz konusu garantileri verdiği bilgisini aldı. Bu bağlamda, ben de anlaşma kapsamındaki çalışmalarımıza devam etme talimatı verdim. Rusya, Ukrayna tarafından verilen garantilerin ihlal edilmesi durumunda anlaşmadan çekilme hakkını kendisinde saklı tutuyor." ifadesini kullandı.

Putin, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesi halinde, Ukrayna'dan sevk edilen miktarda tahılı yoksul ülkelere sevk etmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Ukrayna'dan Türkiye'ye yönelik sevkiyatları, Rusya'nın anlaşmadan çekilmesi halinde bile gelecekte engellemeyeceklerini vurgulayan Putin, "Rusya, Ukrayna'dan Türkiye'ye tahıl tedarikini, tarafsızlığı, tahıl işleme sanayisinin imkanları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoksul ülkeler için verdiği çaba nedeniyle gelecekte de engellemeyecek. Bu anlamda en ufak bir şüphemiz yok ve her koşulda Türkiye ile iş birliğine devam edeceğiz." diye konuştu.

Etiketler : rusya vladimir putin tahıl anlaşması
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