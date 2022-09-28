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28 Eylül 2022 Çarşamba 14:03:00 - Güncelleme:28 Eylül 2022 Çarşamba 14:03:00

Putin Ukrayna'da nükleer silah kullanabilir mi?

Kaynak: NTV

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Ukrayna- Rusya savaşı 217. gününde devam ederken, eski bir CIA ajanı olan Robert Baer, Ukrayna'daki askeri başarısızlıkların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i köşeye sıkıştırdığını ve bu durumun onu nükleer silahlara yönelme olasılığını artırdığını iddia etti. Putin'in Ukrayna'da taktiksel nükleer kullanabileceğini söyleyen Baer, "Putin'in farklı bir yol seçme ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum. Nükleer silahları, en azından taktiksel nükleer silahları, kullanma olasılığı gün geçtikçe artıyor" dedi.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) eski bir çalışanı olan Robert Baer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her geçen gün nükleer silah kullanmaya biraz daha yaklaştığını iddia etti.

CNN International'a konuşan Baer, "Rusya liderinin farklı bir şey düşünme şansının sıfıra yakın olduğunu düşünüyorum" dedi. Savaş alanında kullanılması amaçlanan daha küçük nükleer silahlara atıfta bulunan Baer, "Putin'in nükleer silahlar, en azından taktiksel nükleer silahlar, kullanma olasılığı gün geçtikçe artıyor" dedi.

PUTİN'İN SAVAŞTAKİ TUTUMU DEĞİŞTİ

Diğer taraftan, Ukrayna kuvvetleri yakın zamanda, daha önce Rus işgali altındaki topraklarının binlerce kilometre karesini savaşın doğu ve güney cephelerindeki karşı taarruzlarda geri aldı. Bu durum ise Putin'in yedi aylık savaştaki yaklaşımında bir değişikliğe yol açtı.

Rus lider geçen hafta ülkesinin kısmi askeri seferberlik ilan ederek ülkesindeki askeri tecrübeye sahip olan insanları cephelere çağırdı. Hemen ardından Ruslar sokaklara dökülerek savaşı protesto etti. Savaşa çağrılmaktan endişelenen bazı Ruslar ise gerekli olan her şekilde ülkeyi terk etti.

"ASLA BOYUN EĞMEYECEK"

Ancak Baer, Ukrayna'daki savaş alanındaki aksiliklerin ve Rusya'daki iç baskının Putin üzerinde bir etkisi olmayacağını söyledi. Baer, "Rusya Devlet Başkanı'nın askerlerini geri çekmesi ve savaşın sona ermesini müzakere etmesi olası değil. O güçlü bir adam. Son 20 yıldır kendini böyle tasvir etti. Muhalefete boyun eğmiyor. Köşeye sıkışmasına rağmen, Ukrayna şehirlerini bombalamaya devam ediyor. Onun boyun eğdiğini görmüyorum" dedi.

Öte yandan Putin seferberlik duyurusu sırasında Ukrayna'yı nükleer silah kullanmakla tehdit etti ve sözlerinin blöf olmadığını söyledi. Rusya, hem taktik nükleer silahlarla hem de şehirlere karşı kullanılacak stratejik nükleer silahlarla donatılmış dünyanın en büyük nükleer cephaneliğine sahip.

Baer, "Rusya içinde temas halinde olduğum kişiler, Putin'in nükleere gideceğine ikna oldu" konuştu.

4 BÖLGEDEN RUSYA'YA KATILMA KARARI

Son olarak, Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde düzenlenen referandumlarda "Rusya'ya bağlanma" kararı çıktı.

Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, Luhansk Halk Cumhuriyeti'ndeki referandumda oyların yüzde 100'ü sayıldı. Oylamaya katılanların yüzde 98,42'si Rusya'ya bağlanmaktan yana oy kullandı.

Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki referandumda oyların yüzde 56,85'inin sayıldığı ve bunların yüzde 94,75'inin Rusya'ya katılmak için oy kullandığı belirtildi.

Rus ordusunun kontrol altına aldığı Herson bölgesinde düzenlenen referandumda oyların tamamı sayıldı. Referanduma katılanların yüzde 87,05'i Rusya'ya bağlanmaktan yana oy kullandı.

Zaporijya bölgesindeki referandumda ise oyların tamamının sayıldığı ve oylamaya katılanların yüzde 93,11'inin Rusya'ya katılmak için oy kullandığı ifade edildi.

Etiketler : rusya abd cıa nükleer savaş
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