VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ukrayna'ya ağır suçlama!
Avrupa'da 'enerji milliyetçiliği rüzgarı' kış gelmeden esmeye başladı
AB, bütçesinin savaş ve enflasyona göre yeniden planlanmasını istiyor
Kuzey Kore: Son füze denemesi "düşmanları ortadan kaldırmak" için yapıldı
Bakan Varank, Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu
ABD'de gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi
Edirneli ikiz milli tekvandocular, beraber olimpiyatlara katılmak için çalışıyor
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Samimiysen gel
Tek umutları Türkiye
Türkiye ile ilgili çarpıcı itiraf!
Bakan Kurum duyurdu: Türkiye'nin en büyük iskan projesinde sona geldik
Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı karla kaplandı
Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü
Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
2022 Nobel Ekonomi Ödülü sahiplerini buldu
HDP'nin provokasyonuna Türk Tabipler Birliği'nden destek!
Kadıköy'de yaşanan patlama olayına ilişkin soruşturma başlatıldı
Lav Dıaz Ve Ildıko Enyedı 10. Boğaziçi Film Festivali'nin Onur Konukları Olarak İstanbul'a Geliyor!
Yapı denetimiyle 898 bin bina depreme karşı güvence altında
İhracatı Geliştirme AŞ kefaletiyle 1800 ihracatçıya 6,7 milyar lira kredi kullandırıldı
Bakan Karaismailoğlu, Ankara'ya giderken Sabiha Gökçen Havalimanı'na metroyla geldi
'Filenin Sultanları' FIVB Dünya Şampiyonası'nda yarın ABD ile karşılaşacak
'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin arsa ve iş yeri başvuruları başladı
Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı
10 Ekim 2022 Pazartesi 15:19:00 - Güncelleme:10 Ekim 2022 Pazartesi 15:19:00

Putin: Ukrayna Türk Akım'ı patlatmaya çalıştı!

Kaynak: AA

ABONE OL

'Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik saldırı gerçekleştirdik.' diyen Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın Türk Akım doğal gaz boru hattına yönelik sabotaj girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlediklerini söyledi.

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile gerçekleştirdiği toplantıda, Ukrayna'yı Rusya'da çeşitli terör eylemleri yapmakla suçladı.

Kırım köprüsündeki patlamanın Rus sivil ve kritik altyapısına yönelik bir saldırı olduğunu belirten Putin, "Saldırıyı Ukrayna istihbaratının organize ettiği açıktır. Kiev rejimi uzun süredir terör yöntemlerini kullanıyor." dedi.

Ukrayna'nın Rusya'daki Kursk Nükleer Güç Santrali'ne üç saldırı gerçekleştirdiğini ifade eden Putin, santralde meydana gelen hasarların ciddi bir sorun yaşanmadan onarıldığını söyledi.

Putin, Ukrayna'nın Türk Akım doğal gaz boru hattına yönelik de sabotaj girişiminde bulunduğunu savunarak "Rusya'nın, Baltık Denizi altından geçen uluslararası gaz taşıma sistemlerinin patlama nedenlerini araştırması önerisine neden izin verilmediği iyi bilinmektedir. Ama hepimiz kimin bu suçtan nihai faydayı sağladığını biliyoruz." dedi.

Ukrayna'nın söz konusu saldırılarını yanıtsız bırakmanın artık mümkün olmadığını belirten Putin, "Savunma Bakanlığının önerisi ve Genelkurmay Başkanlığının planı doğrultusunda, bu sabah Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik benzer saldırıları devam ettirebileceği uyarısında bulunan Putin, "Eğer topraklarımıza yönelik terör eylemleri devam ederse, Rusya'nın yanıtı, Rusya'ya yönelik tehditlerle orantılı ve sert olacak. Bundan kimse şüphe duymasın." dedi.

Etiketler : Vladimir Putin Ukrayna Kursk Nükleer Güç Santrali
Bandırma'nın Umut'u

Bandırma'nın Umut'u
4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist

4 kruvaziyerle 8 bin 968 turist
Torunum bana ‘Şenay' diyor

Torunum bana ‘Şenay' diyor
Dokuz yaş kutlaması

Dokuz yaş kutlaması
Doğu'nun kızıyım

Doğu'nun kızıyım
3 yıl sonra Harbiye'de

3 yıl sonra Harbiye'de
Artık daha cesurum

Artık daha cesurum
Sorunlarımla yüzleştim

Sorunlarımla yüzleştim
Sokakta yaşadım

Sokakta yaşadım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX