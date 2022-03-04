Putin: Ukrayna ile hafta sonu üçüncü tur görüşmeleri yapılacak

Şansölye Olaf Scholz, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Bir saatlik sohbette iki lider görüş alışverişinde bulundu.

Şansölye derin endişesini dile getirdi.

Günlerdir Ukrayna'dan kötü görüntüler ve bilgilerin geldiğine vurgu yaptı, Putin'i tüm çatışmaları derhal durdurmaya ve ihtilaflı bölgelere insani yardım erişimine izin vermeye çağırdı.

Putin, Almanya Başbakanı Scholz'a Rusya ile Ukrayna arasında hafta sonu üçüncü tur görüşmelerin yapılacağının öngörüldüğü bilgisini verdi.

Putin ve Scholz yakın gelecekte daha fazla görüşme yapma konusunda mutabık kaldı.