"Ukrayna ile görüşmelerde bazı olumlu değişiklikler var"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile görüşmelerde bazı olumlu değişikliklerin olduğunu açıkladı.

Putin, "Ukrayna konusundaki durum hakkında ve her şeyden önce, neredeyse her gün yapılan müzakerelerin şu anda nasıl ilerlediği hakkında sizi mutlaka bilgilendireceğim. Bizim tarafımızdaki müzakerecilerin bana bildirdiğine göre bazı olumlu değişimler var. Tüm bunları size daha ayrıntılı olarak anlatacağım" dedi.

