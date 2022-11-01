Putin: Türkiye'de hızlıca bir gaz merkezi kurabiliriz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gaz merkezi önerisini tekrarlayarak, hızlı bir şekilde Türkiye'de bir gaz merkezi kurabileceklerini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.
Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, "Türkiye'de büyük bir ikmal merkezi kurabiliriz" önerisini tekrarlayarak, "Çok hızlı bir şekilde Türkiye'de bir gaz merkezi kurabiliriz." dedi.
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