"Türkiye, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatları için en güvenilir rotalardan biri haline geldi"

Putin: Türkiye, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatları için en güvenilir rotalardan biri haline geldi

Rusya Devlet Başkanı Putin, "Türkiye, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi, TürkAkım sorunsuz bir şekilde çalışıyor." açıklamasında bulundu.

Putin, BM Dünya Gıda Programı'na katkılarından ötürü Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.