VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meral Akşener'den Mansur Yavaş çıkışı
CHP'yi 1 milyar TL dolandırdı! Sırra kadem bastı
Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına Akşener'den yanıt
Başkan Erdoğan, Sırbistan'da
Putin: Türkiye arabulucu olmasaydı...
Yeni sosyal yardım paketi geliyor
Taciz ateşine anında yanıt! Etkisiz hale getirildiler
DEAŞ'a operasyon! Eylem hazırlığında yakalandılar
TB2 Siha'lar Çinli İha'ları emekliye ayırdı
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Başkentte trafik levhasına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Av sezonunun açılmasıyla balıkçı tezgahlarında çeşit arttı, fiyat düştü
Çin'in Siçuan eyaletindeki depremde ölenlerin sayısı 74'e çıktı
Rus güçleri, Ukrayna'nın Harkiv şehrini vurdu
Japonya ülkeye günlük yeni yolcu giriş sayısını 50 bine çıkardı
Çin'in ağustos ihracatı yüzde 7,1 arttı
Hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatında hedef 13 milyar dolar
Borsa güne yükselişle başladı
Milli otomobil sporcuları, Almanya'da dayanıklılık yarışında piste çıkacak
KYK Yurt Yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu! Ek tercihler başladı
Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 23. maçına çıkacak
Libyalı siyasi taraflar yeni BM Özel Temsilcisi'ne karşı "ihtiyatlı" tutum sergiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, Arnavutluk'ta konser verdi
07 Eylül 2022 Çarşamba 12:13:00 - Güncelleme:07 Eylül 2022 Çarşamba 12:14:00

Putin: Türkiye arabulucu olmasaydı, tahıl ihtiyacı olanlara ulaşmayacaktı

Kaynak: DHA

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerini üstlendiği tahıl koridoruna ilişkin açıklama yaptı. Putin, Türkiye arabulucu ülke olmasaydı, bu tahılın ihtiyacı olan ülkelere değil, Avrupa ülkelerine gideceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Doğu Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerini üstlendiği tahıl koridoruna ilişkin açıklama yaptı. Putin, Türkiye arabulucu ülke olmasaydı, bu tahılın ihtiyacı olan ülkelere değil, Avrupa ülkelerine gideceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin arabulucu ülke olarak yer aldığı Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan tahıl anlaşmasına değindi. Putin, söz konusu anlaşma ile tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirterek, "Ukrayna tahılının ihraç edilmesini sağlamak için her şeyi yaptık. Afrika Birliği liderleriyle, Afrika devletlerinin liderleriyle görüştüm ve onlara çıkarlarını sağlamak için her şeyi yapacağımız sözünü verdim. Bunu Türkiye ile birlikte yaptık. Sonuç olarak size açıklıyorum değerli meslektaşlarım; Türkiye arabulucu ülke statüsünde olmasaydı, Ukrayna'dan ihraç edilen tahılın neredeyse tamamı gelişmekte olan ve en fakir ülkelere değil, AB ülkelerine gönderilecekti" dedi.

"AVRUPA, ABD'NİN DİKTATÖRLÜĞÜNÜ KORUMAK İÇİN KENDİNİ FEDA EDİYOR"

Putin, Avrupa'nın sahip olduğu değerleri ABD'nin 'diktatörlüğünü' korumak için feda ettiğini belirterek, "Batılı ülkeler, sadece kendileri için faydalı olan eski dünya düzenini sürdürmek, herkesi kendilerinin icat ettiği ve düzenli olarak ihlal ettiği kötü şöhretli 'kurallara' göre yaşamaya zorlamak için çabalıyorlar. Mevcut duruma bağlı olarak kuralları kendileri için sürekli değiştiriyorlar. Batılı seçkinler ile kendi vatandaşlarının çıkarları arasındaki uçurum giderek artıyor. Böylece, Avrupa'da ulaşılan endüstriyel gelişme düzeyi, insanların yaşam kalitesi, sosyo-ekonomik istikrar, tüm bunlar 'Avrupa-Atlantik birliği' adına Washington'dan gelen taleplerle hiçe sayılıyor. Aslında dünya meselelerinde ABD'nin diktatörlüğünü korumak uğruna feda ediliyor" diye konuştu.

"RUSYA ACI ÇEKECEK SANDILAR"

"İlkbaharda, birçok yabancı şirket, bundan en çok bizim ülkemizin zarar göreceğini düşünerek Rusya'dan çekildiğini duyurmak için yarıştı" diyen Putin, "Ama şimdi Avrupa'da üretimin ve istihdamın birbiri ardına nasıl gerilediğini görüyoruz. En önemli nedenlerden biri de, elbette, Rusya ile ticari bağların kopmasıdır. Bu süreçleri hızlandıran, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel ekonomi ve siyasetteki anlaşılması zor egemenliğinin yanı sıra Batılı seçkinlerin nesnel gerçekleri görme ve tanıma konusundaki inatçı isteksizliği ve hatta yetersizliğiydi" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Türkiye arabulucu Putin Vladimir Putin
Eşler ilk kez aynı dizide

Eşler ilk kez aynı dizide
2023'te vizyonda

2023'te vizyonda
5. katta ölümle burun buruna

5. katta ölümle burun buruna
Zehra sürprizi

Zehra sürprizi
Kovid her 6 saniyede bir çocuğu ebeveynsiz bıraktı

Kovid her 6 saniyede bir çocuğu ebeveynsiz bıraktı
Yeşil Vadi'nin Kızı yurtdışına açılıyor

Yeşil Vadi'nin Kızı yurtdışına açılıyor
Oyunculuktan müzisyenliğe

Oyunculuktan müzisyenliğe
Tipi'den gizli ziyaret

Tipi'den gizli ziyaret
Kötü yorumlar tükürmeyin

Kötü yorumlar tükürmeyin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes