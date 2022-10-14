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14 Ekim 2022 Cuma 17:39:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 17:39:00

Putin: Tüm seferberlik etkinliklerinin yaklaşık 2 hafta içinde sona ereceğini düşünüyorum

Kaynak: AA

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki kısmi seferberlik kapsamında 222 bin kişinin silah altına alındığını belirterek, "Tüm seferberlik etkinliklerinin yaklaşık 2 hafta içinde sona ereceğini düşünüyorum." dedi.

Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Yüksek Konsey Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, esir değişimi dahil Ukrayna ile ilgili bazı sorunların çözülmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Putin, "Erdoğan, bu çalışmalara bizzat kendisi dahil oldu. Sonuç alındı. Bunun için kendisine minnettarız, çünkü biz de subaylarımızı geri aldık." diye konuştu.

Putin, Ukrayna'dan tahıl ihracatına yönelik yapılan anlaşmaya işaret ederek, "Erdoğan, tahılın çıkarılmasının organize edilmesi sürecine aktif şekilde katıldı. Maalesef, bu tahılın sadece küçük bir miktarı Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden dünyanın en yoksul ülkelerine gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan ile dün yaptıkları görüşmede bu konuyu ele aldıklarını dile getiren Putin, "Erdoğan, görüşmede, tahıl akışının yapılandırılması gerektiğini belirtti. BM Genel Sekreteri'nin bu konuda çalışması gerekiyor ancak o bu konuda başarısız." ifadelerini kullandı.

KIRIM'DAKİ KÖPRÜDE YAŞANAN PATLAMA

Kerç Köprüsü'nün geçen hafta patlatıldığını anımsatan Putin, patlayıcı maddenin Ukrayna'nın Odessa kentinden deniz yoluyla Rus topraklarına geldiğine dikkati çekti.

Putin, "Patlayıcının tahıl taşıyan gemilerle ülkemize ulaşıp ulaşmadığı henüz tespit edilmedi. Şimdilik bu sorunun cevabı henüz bulunmadı. Ancak tahıl koridorlarının, terör saldırıları için kullanıldığı ortaya çıkarsa, koridorların gelecekteki çalışmalarıyla ilgili soru işareti oluşacak." şeklinde konuştu.

Endonezya'da düzenlenecek G20 zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeyi planlamadığını kaydeden Putin, "Benimle bu tür müzakerelere hazır olup olmadığı kendisine sorulmalıdır. Dürüst olmak gerekirse, böyle bir ihtiyaç görmüyorum." dedi.

Rusya'nın son dönemde Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarını değerlendiren Putin, şöyle devam etti:

"Şu anda büyük saldırılara gerek yok. Başka görevler var. Çünkü Rusya Savunma Bakanlığının planladığı 29 hedeften 7'si vurulmadı. O hedeflere de kademeli bir şekilde ulaşılacak. Bu nedenle şu anda büyük saldırılara gerek yok, en azından şimdilik, sonrasında bakacağız."

Putin, Rusya'da devam eden kısmi seferberlik sürecine değinerek, "300 bin kişiden 222 bini silah altına alındı. Tüm seferberlik etkinliklerinin yaklaşık 2 hafta içinde sona ereceğini düşünüyorum." şeklindeki görüşlerini dile getirdi.

Etiketler : rusya vladimir putin ukrayna
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